Část zákonodárců znovu zkouší prosadit právo na ochranu se zbraní do ústavy. Tentokrát senátoři

video Senátoři by měli začít návrh projednávat na říjnové schůzi

Zastánci návrhu se obávají mimo jiné evropské směrnice o zbraních, proti které podalo Česko žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie. Verdikt se očekává do konce roku . „Pokud to (právo na zbraň) bude v ústavním pořádku, můžeme dokázat nepřijmout evropskou směrnici o omezování zbraní,“ tvrdí místopředseda senátního branného výboru Ladislav Václavec (ANO).

Zakotvení práva na legální vlastnictví zbraní do ústavního pořádku požaduje taky petice, kterou podepsalo přes sto tisíc lidí – v červnu ji její iniciátoři předali zástupcům horní komory. V polovině září se k ní bude konat veřejné slyšení.

Změnu ústavy by muselo podpořit i 120 poslanců

Podle kritiků návrhu však není potřeba měnit ústavu právě kvůli držení zbraní. „Pokud jsou občané v pořádku a splňují všechny podmínky, tak zbraně mít mohou. Myslím si, že ústavu není potřeba měnit,“ uvedl další člen senátní komise pro ústavu Marek Hilšer (MHS za STAN).

Návrh odmítá i předseda komise Jiří Dienstbier (ČSSD): „Jestliže sama ústava podle návrhu omezuje právo (na zbraň) na zákonné meze, tak těžko budete u evropského soudu argumentovat tím, že nemůžete přijmout zákon, který to upraví v souladu s evropským právem.“

Senátoři by se měli návrhem začít zabývat na říjnové schůzi. Pokud ho horní komora schválí, dostane ho k posouzení sněmovna. Aby se změna do Listiny základních práv a svobod promítla, musely by s ní souhlasit ústavní většiny obou komor parlamentu.