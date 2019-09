Férovější sportovní prostředí, nová hřiště a pomoc malým klubům, vytyčil Hnilička cíle své agentury

Národní sportovní agentura začne sportovním klubům a svazům rozdělovat peníze z dotačních programů v roce 2021. Právě nastolení nových pravidel pro státní podporu pro ni bude hlavním úkolem. „Zavést digitalizaci toho prostředí, i kvůli kontrole prostředků, které do sportu půjdou,“ vyjmenovává Milan Hnilička své cíle.

Agentura bude mít k dispozici sedm miliard korun. Podpořit chce hlavně malé kluby, které nemají peníze na sportoviště, a ta chátrají. Chybí jim i lidé, trenér je často zároveň třeba předsedou klubu a správcem trávníku. „Není výjimkou, že se děti převlékají ve starém vagonu, který je zaparkovaný někde u fotbalového hřiště,“ dodává Hnilička.

Problémů, které bude muset agentura řešit, je ale mnohem víc. „Ubývá dobrovolníků, ubývají ženy ve sportu. Naopak přibývá šikana a obtěžování, není to třeba jako ve školství, ale je to tu a nikdo to neřeší. Česká republika neřeší ani prevenci ovlivňování výsledků,“ vyjmenovává potíže generální sekretář České unie sportu Jan Boháč.

Agentura bude řešit třeba i to, jaká sportoviště budou vznikat. O hale pro rychlobruslení je už sice rozhodnuto, stále se ale hledá místo, kde bude stát. „Nebude to hala jen pro rychlobruslení, ale i pro short track, curling, hokej nebo jiné bruslařské sporty, případně i veřejné bruslení,“ upřesňuje Hnilička.