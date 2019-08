Žádost o zrušení ochrany Hadích lázní přišla Staňkovi jen šest dní před koncem v úřadu

Sám Jaroslav Třešňák byl v posledních prezidentských volbách na seznamu nejvýznamnějších sponzorů Miloše Zemana. Nechal tehdy vytisknout a distribuovat po celé republice letáky s názvem „Ještě jeden životní příběh Miloše Zemana“.

Podle seznamu přispěvatelů na Zemanovu kampaň za to zaplatil přes tři miliony a dvě stě tisíc korun. A byl to právě prezident, kdo ministra Staňka držel ve funkci ještě dva měsíce poté, co o jeho odvolání požádal předseda vlády.

„Dle našeho názoru to neukazuje na nic jiného, než že je zde nějaká domluva, že to je nějaká forma klientelismu, něco za něco. Je to samozřejmě na hranici toho, co je a co není korupce. Ve chvíli, kdy někdo něco udělá a někdo udělá něco za to, tak je velmi obtížné vyhodnotit to jako korupční jednání,“ říká ředitel Nadačního fondu proti korupci Karel Škácha. Podle jeho slov se okolo Hradu pohybují různí lobbisté, kteří podobné věci za prezidenta zařizují.