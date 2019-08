Dříve, než se myslelo. Po dálnici D3 by řidiči mohli jezdit už na konci podzimu

Provozu by to každopádně zabránit nemělo, silničáři jsou podle Rýdla na takový scénář připraveni. „Pro tento případ, že by se to nedokázalo stihnout nebo to technicky nebylo možné, máme připravené dopravně technické řešení, které by bylo podobné jednoduchému přejetí do protisměru. Děláme všechno pro to, aby k takovému opatření dojít nemuselo,“ dodává Rýdl.

Nechybí jen asfalt, ale kompletní stavba, tedy kanalizace, zasíťování i konstrukční vrstvy. Velmi složité pak bude i samotné napojení nově doplněné dálnice na tu již postavenou, aby v budoucnu nedocházelo k propadu nebo naopak zvednutí silnice.

Práce pokračují i na dalších dvou úsecích, které spolu tvoří obchvat krajského města. Tady zatím stále platí termín dokončení v roce 2022.