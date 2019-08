ON-LINE: Nového ministra kultury navrhne Hamáček do pátku. Potíže jako se Šmardou neočekává

Předseda ČSSD Jan Hamáček oznámí kandidáta na nového ministra kultury ještě před pátečním jednáním předsednictva své strany. Neočekává přitom, že by nový kandidát narazil u premiéra Andreje Babiše (ANO) či prezidenta Miloše Zemana, jak se to stalo místopředsedovi ČSSD Michalu Šmardovi. Ten se v pondělí nominace vzdal poté, co Zeman vzkázal, že jej nejmenuje a Babiš následně řekl, že by Šmardu do své vlády ani nechtěl. Babiš bude v úterý odpoledne s prezidentem o situaci jednat, před ním si schůzku s hlavou státu domluvili i předseda Pirátů Ivan Bartoš a předseda KDU-ČSL Marek Výborný.