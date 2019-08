Památník bratřím Mašínům v Lošanech už zná svou podobu. Zvítězil návrh studentek ČVUT

Zchátralý statek oficiálně rodině vrátil soud teprve před dvěma lety. Teď je to ruina. „Mělo by být zachováno obvodové zdivo, v polovině celého domu by neměla být střecha, měl by tu být trávník a zasazený strom moruše,“ uvedl místopředseda spolku Mašínův statek Jiří Klepsa.

Nadšenci do historie statek i jeho okolí důkladně prohledali, a to i s pomocí detektorů kovů, nic důležitého, co by se budoucím návštěvníkům dalo ukázat, ale nenašli. „Nedělali jsme si žádné velké iluze, že bychom tady našli třeba zbraně nebo výbušniny, to už teprve ne, ale říkali jsme si, že každý artefakt, který se zde zachoval z té doby, by byl dobrý pro budoucí expozici,“ uvedl publicista Jaroslav Čvančara.

Památník v Lošanech má stát během několika let, Mašínův statek by to chtěl stihnout nejpozději do konce roku 2023.