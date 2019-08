Vláda schválila, že prezident nebude muset hlásit lobbisty, píše server Aktuálně.cz

V původní verzi nového zákona prezident figuroval, stejně jako poslanci, senátoři, náměstci či národní protidrogový koordinátor. Mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka uvedl, že vláda k vyškrtnutí prezidenta přistoupila poté, co to na jednání kabinetu navrhl zástupce Kanceláře prezidenta republiky.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) minulé úterý po jednání vlády pouze oznámila, že návrh „prošel s drobnými úpravami“. Serveru poté řekla, že vyškrtnutí prezidenta nenavrhovala. „Přišel tam návrh a ten byl prohlasován. Vláda je kolektivní orgán, a jestliže se to takto prohlasovalo, tak to tak bylo. To je celé,“ řekla Benešová. Dodala, že i ona vyškrtnutí prezidenta ze seznamu lobbovaných podpořila.