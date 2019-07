Od dálnic má zmizet dalších 200 billboardů, ŘSD vypsalo dosud největší tendr na jejich odstranění

Billboardy by v rámci zakázky, kterou silničáři vypsali, měly zmizet z 0.–45. kilometru dálnic D1, D3, D5, D8 a D11. „Jedná se o první takto velký tendr. Měl by řešit až 191 kusů reklamních zařízení,“ shrnul mluvčí ŘSD Jan Studecký. Odhadovaná cena zakázky je 76,3 milionu korun, na posílání nabídek mají zájemci čas do 20. srpna.

Odstraňování reklam řešilo ŘSD pomocí tendrů i v minulosti, vždy šlo ale o zakázky v menším rozsahu. „Bylo vypsáno asi deset drobnějších zakázek na dílčí konkrétní činnosti, které se týkaly akutních řešení,“ uvedl Studecký.