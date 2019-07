Zaniklé cesty se vrací mezi pole. Zadrží vodu, rozdělí lány

Vláze v půdě pomůže i stromořadí

„Lesy opravdu utrpěly. Je velké sucho a kůrovec tomu dává zabrat. Zadržení vody v přírodě i těmito cestami je možné alespoň trochu,“ řekl Mašek. Část cest už vznikla a v plánu jsou další. Poslední se u Jestřabí objevila asi před týdnem. Cesta, jejíž směr vyznačují patníky, rozčísla pole s pšenicí. Místní by ještě podél cesty chtěli vysadit alej stromů. Stihnou to letos anebo příští rok.

Udržet vodu v krajině se snaží i v nedalekých Malhostovicích, a to pomocí stromořadí i tůní. Vody ale podle starosty pořád ubývá, suché je i koryto místního potoka. „Nové stromky se snažíme zalévat, ale je to úplný extrém a velký problém posledních dvou tří let. I když jsme kolem stromků mulčovali, stává se, že uschnou,“ popsal starosta Malhostovic Petr Grünwald (STAN).

Katastrální mapa počítá v Malhostovicích s dalšími cestami nebo zelenými pásy. V krajině zatím nejsou, protože místní zemědělské společnosti by to podle starosty zkomplikovalo práci. Grünwald ale připouští, že když bude sucho pokračovat, možná se i tady budou lány dál zmenšovat.