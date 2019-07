Ve velkých městech chybí strážníci městské policie. Nepomohla ani nižší věková hranice pro nováčky

Ani snížená věková hranice pro nábor k městské policii za rok a půl nepomohla k doplnění stavů. Naopak se počet chybějících strážníků ještě zvýšil. Potvrzují to centrály městské policie v Praze, Ostravě i Brně. Od roku 2018 se mohou o práci strážníka ucházet lidé s ukončeným středoškolským vzděláním od dovršení plnoletosti, dříve to bylo až od 21 let.