Místo maminky policie, místo tatínka exekutor. Mezinárodní spory rodičů končí i dramatickým odebráním dítěte

Rozsudek jménem republiky na jedné straně – a srdceryvné scény, kdy exekutor za asistence policie zabavuje dítě, na druhé. Spory rodičů o dítě, zvláště když jsou rodiče z různých zemí, končí pochopitelně rozhodnutím, které je pro jednoho ze znesvářených rodičů satisfakcí a pro druhého nepochopitelným příkořím.

Je to ale také mimořádná zátěž pro dítě, která může mít podle expertů drastické dlouhodobé následky. „Může mu to zadělat na posttraumatickou stresovou poruchu. To je porucha, kterou trpí třeba přeživší válečných konfliktů,“ varovala advokátka specializující se na trestní a rodinné právo Lucie Hrdá.

Soud rozhodl, ve které zemi má dítě žít

Dozvuky jednoho takového sporu – hlasitý pláč pětileté dívky a její matky, které se musely rozloučit, protože otec ze Spojených států s rozhodnutím soudu v zádech se rozhodl odvézt dceru za oceán – bylo možné spatřit počátkem července před americkou ambasádou na Malé Straně v Praze.

Rodiče s dcerou přicestovali do rodné země matky před třemi lety. Zatímco žena tvrdí, že proto, aby v Česku žili, podle otce dítěte to měla být jen dočasná návštěva. Po roce proto na manželku podal žalobu za únos.