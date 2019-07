Ministerstvo dopravy zrušilo stavební povolení na obchvat Olbramovic

„Na základě uvedených skutečností dospělo ministerstvo k závěru, že stavební povolení vydal krajský úřad v rozporu se zákonem, a proto bylo v odvolacím řízení zrušeno a věc vrácena k novému projednání, v němž je krajský úřad povinen se řídit právním názorem ministerstva,“ uvedl resort dopravy v rozhodnutí zveřejněném na jeho webových stránkách.

Ve středočeských Olbramovicích čekají místní obyvatelé na svůj obchvat už desítky let, upozornili koncem minulého roku pořad Reportéři ČT. Obcí s více než tisíci obyvateli totiž nyní vede hlavní tah z Prahy do jižních Čech a Rakouska. Na dodělání dálnice D3, která by dopravní zatížení zmírnila, se zatím čeká. Stavba obchvatu města za téměř půl miliardy se ale dál odkládá.

Obavy Imoby z hluku

Jedním ze stěžovatelů byla firma Imoba. Obchvat má totiž vést kolem farmy Čapí hnízdo a hluk ze silnice by prý mohl rušit hotelové hosty. „Na straně společnosti Imoba může dojít ke vzniku újmy, kdy nebude bez vlastní viny schopna dostát svým závazkům poskytovat vysoký standard svých služeb včetně zajištění očekávaného komfortu a nerušeného klidu a odpočinku,“ uvedl v odvolání proti stavbě předseda představenstva firmy Václav Knotek.

Mluvčí Agrofertu, do jehož holdingu Imoba spadá, odmítl už dříve, že by chtěli stavbu zdržovat. „Jediné, o co Imoba žádá, je to, aby po dokončení stavby bylo provedeno měření hluku. A pokud bude hluk překračovat hygienické normy, aby byly provedeny nezbytné stavební úpravy tak, aby hladina hluku odpovídala hygienickým předpisům,“ sdělil.

Podle Imoby Ředitelství silnic a dálnic znalo tento požadavek už od roku 2013, ale v návrhu stavby ho prý nezohlednili. Podle ŘSD k tomu nebyl důvod, opíralo se o stanovisko krajské hygienické stanice.