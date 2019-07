Policisté našli útočníka, který ve Zlíně napadl Jakla. Čin považují za přestupek

Incident se podle Jakla stal poslední květnovou středu při snídani v hotelu. „Dostal jsem zezadu ránu do zad za doprovodu urážek,“ uvedl po údajném útoku Jakl. Útočník mu prý řekl, že ho úmyslně udeřil do místa, které ho bolí po prvním útoku v pražském metru, který se měl stát o několik dní dříve.

Potyčka se odehrála v sobotu 25. května zhruba půl hodiny před půlnocí v soupravě metra mezi stanicemi Florenc a Náměstí Republiky. Oba aktéři se ve výpovědích o incidentu rozcházejí. Jakl tvrdí, že když seděl, přistoupil k němu neznámý muž a zeptal se ho, zda je lídrem kandidátky hnutí SPD. Poté, co kladně odpověděl, útočník mu prý dal rány do hlavy a oba pak upadli na zem.

Muž přiznává, že Jakla dvakrát vulgárně označil. Poté prý chtěl z vagonu vystoupit, ale Jakl, který podle něj stál, na něj zaútočil. „Jednoznačně dal ránu první. K tomu došlo mezi Florencí a Náměstím Republiky. Dostal jsem od něj ránu do tváře. Pak jsme se chytili a spadli na zem. Já jsem určitě vstal první. Chytil jsem ho za ramena, protože jsem nechtěl dostat další ránu. A v tu chvíli mi dal hlavičku,“ řekl Deníku N muž. Sám prý udeřil Jakla dvakrát pěstí do tváře a jednou do ramene. Následně je od sebe odtrhl jiný cestující.

Útoky odsoudili poslanci

Opakovaný útok na Jakla sněmovna odsoudila jako nepřijatelné ohrožení demokracie a svobody v ČR. Rozhodla o tom na návrh předsedy SPD Tomia Okamury. O týden dříve po prvním útoku přijala podobné stanovisko, v němž odmítla vyvolávání nenávisti k lidem na základě jejich politického názoru.

Napadení politiků není v Česku v poslední době ojedinělé. Například před měsícem zaútočili dva muži na poslance TOP 09 Dominika Feriho při ochutnávce vín v Boršicích na Uherskohradišťsku. Dvaadvacetiletý opoziční politik byl po napadení převezen s řeznou ranou na zádech do nemocnice.

Loni v lednu ukrajinská přívrženkyně hnutí Femen přiběhla polonahá a s hanlivým nápisem na těle k prezidentovi Miloši Zemanovi ve volební místnosti v pražských Lužinách. Žena dostala ve zkráceném řízením podmínku a byla vyhoštěna.