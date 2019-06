Praha 10 se chystá ve dvou etapách zavést parkovací zóny

Vedení Prahy 10 předpokládá, že zavedení zón placeného stání by mělo být rozděleno na etapy. Mluvčí upřesnil, že k první vlně by mohlo dojít v polovině roku 2020 ve Vršovicích, Strašnicích a v Malešicích. Šlo by tak o území Prahy 10 severně od železniční tratě Praha hl. n. – Praha-Hostivař.

Území „pod tratí“, tedy Bohdalec, Záběhlice a Zahradní Město, by přišlo na řadu ve druhé fázi v roce 2021.

Desátá pražská část už od roku 2004 řeší problémy s parkováním, protože se parkovací zóny rozšiřují v sousedních čtvrtích. Předpokládáme, že se někdy příští rok během května, června začnou zóny malovat a od podzimu by to mělo být platné, uvedl Polák. Podle něj ale záleží na tom, kdy novinku schválí magistrát. ,,Ten má poslední slovo v rámci schvalovacího procesu, dodal mluvčí.

Zóny placeného stání jsou momentálně v Praze 1 až 8, dále v Praze 13, 16 a 22. Zavedení zón v Praze 9 je v jednání.