Policie navrhne obžalovat aktivisty Greenpeace. Viní je z poškození věže elektrárny Chvaletice

Kriminalisté ukončili vyšetřování protestní akce organizace Greenpeace v areálu elektrárny Chvaletice z roku 2016. ČT to sdělila mluvčí policie Pardubického kraje Markéta Janovská. Návrh na obžalobu pětice aktivistů chce policie předat státnímu zástupci v nejbližších dnech. Skupinu viní z neoprávněného vniknutí do areálu elektrárny a poškození jedné z chladicích věží. Hrozí jim až šest let vězení.