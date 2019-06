Bouřky vyplavily Vysočinu i Prostějovsko. Spadlo i 60 milimetrů srážek

Nejvážnější situace na Vysočině byla na Žďársku. Hasiči vyjížděli zhruba k padesáti případům. V obci Křoví spadlo 60 milimetrů srážek, kde jednotky museli především odčerpávat vodu ze sklepů. „Co jsme viděli, došlo k poškození kanalizace a celého kanalizačního řádu a došlo i k narušení komunikací,“ uvedl starosta Luboš Mencler.

Ke třem desítkám případů vyjížděli hasiči také v Olomouckém kraji, i zde nejčastěji pomáhali s odčerpáváním vody. Přívalové deště zasáhly hlavně Prostějovsko. Problémy byly podle mluvčího hasičů Zdeňka Hošáka hlavně v Čechách pod Kosířem, Senici na Hané a okolí Konic.

Výstraha ústavu před bouřkami platí do čtvrtečních 3:00 ještě pro části Jihomoravského a Zlínského kraje. Na čtvrtek do 12:00 do 23:00 vyhlásil ústav výstrahu pro celou Moravu a Slezsko a také pro jihovýchodní části Pardubického a Jihočeského kraje.