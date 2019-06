Ke krvácení může po operaci mandlí dojít až ve 40 procentech případů, upozorňuje chirurg

Prezident České lékařské komory Milan Kubek nerozumí tomu, proč se chlapcova rodina musela o chlapcovu dokumentaci soudit. „Rodina skutečně má nárok na nahlédnutí do kopie zdravotnické dokumentace a přiznám se, že mi přijde i trapné požadovat v takové souvislosti nějakou úhradu v řádu několika tisíců korun (nemocnice za dokument požadovala peníze, pozn. red.), když rodina naopak potřebuje co nejdříve peníze, odškodnění,“ říká Kubek.

Velké rozpětí krvácení

Podle chirurga Chroboka je pardubická situace mnohem složitější, než jak se prezentuje. Jak uvádí, kontaktoval pardubickou nemocnici a zeptal se, o jakou část zdravotnické dokumentace se jedná, a bylo mu řečeno, že šlo o vyšetření poruchy spánku. Nepředpokládá však, že by se v ní mělo objevit nějaké překvapení. Obecně si myslí, že by se mělo více dbát na to, aby nedocházelo po operacích mandlí ke krvácení, což způsobilo pacientovy potíže.

„Frekvence krvácení po operaci patrových mandlí se v literatuře vyskytuje od 0,2 % až do 40 procent. Takto velké rozdíly jsou v těch procentech a závisí na tom, jak hodnotíme to krvácení,“ říká Chrobok a dodává, že záleží na tom, co za něj budeme považovat.

„Když odstraníte patrovou mandli, tak v tom lůžku po odstranění mandle se vytvoří strup. Když se strup odlučuje, může se objevit nějaké krvácení. Řada krvácení se vyřeší spontánně a naprosto výjimečně se řeší chirurgicky, že se musí to krvácení zastavit. To je asi v jednom, ve dvou, maximálně ve třech procentech z toho rozsáhlého počtu krvácení,“ shrnuje Chrobok.

Jak Chrobok, tak Kubek se podle svých slov snaží o to, aby nedocházelo k takovým případům, kdy pacienti po operaci mandlí končí s postižením. Česká lékařská komora usiluje o to, aby bylo dostatek personálu, aby lékaři nebyli přetížení a aby se dodržoval zákoník práce. To by pak mohlo vést k tomu, aby se stávalo co nejméně chyb.