Silné bouřky se přesunuly na Moravu, hasiči v Olomouckém kraji hlásí přes 120 zásahů

Podle mluvčího Zdeňka Hošáka měli hasiči ke 22:00 přes 120 zásahů a přibývají další. Převážná část probíhala na Šumpersku, kde řešili zatopené sklepy i rozlité menší toky. Zasahovali také na řadě míst Prostějovska, kde především čerpali vodu. Bouřka se poté přesunula na Přerovsko, i tam ji doprovázel silný déšť.

V Šumperku hasiči zasahovali na několika místech, například v Bludovské ulici protékala voda střechou paneláku, na ulici dr. E. Beneše vytékala voda z kanalizace a octila se i ve sklepě domu. U Zábřehu zase hasiči odstraňovali spadlý strom přes cestu. Zasahovali také v Rapotíně, Rudě nad Moravou, Bludově nebo v Sudkově, kde se rozlily menší toky. V Novém Malíně pomáhali obyvatelům, kterým tekla voda do domu.

ONLINE SITUACE V OLK - sledujte situaci v Olomouckém kraji @OlomouckyKraj LIVE - souhrnný přehled zásahů průběžně aktualizujeme pic.twitter.com/lNx1JF5BUu — Hasiči Olomouc 🚒👨‍🚒🔥 (@hasici_olomouc) June 13, 2019

Vodu později začali čerpat také na Prostějovsku, vyráželi například do Klenovic na Hané, Víceměřic nebo do Doloplaz na Olomoucku. Na Prostějovsku navíc došlo k poškození několika střech po krupobití.

Tvorovice na Prostějovsku zasáhla průtrž kolem 19:00 a po malé přestávce začalo vydatně pršet znovu. „Máme poměrně velké problémy v obci, máme zaplavenou dolní část. Jsou zde zásahové jednotky dobrovolných hasičů. Stále tady ještě hodně prší, zrovna se brodím k šedesátihektarovému poli s řepou. Tam se nám to vše sbírá a teče nám to všechno do dědiny,“ popisoval situaci kolem 22:00 starosta Tvorovic.

Voda s blátem zasáhla zhruba deset domů, obci pomáhají dobrovolní hasiči z okolí, kteří čerpají především vodu z domů. „Na chodníkách a na silnicích mám až deset centimetrů ornice, z polí sem letěla voda a bláto, je toho plná dědina a plná kanalizace. V postižených domech se to týká především sklepů, průjezdů, ale i obytných prostor,“ doplnil starosta.

Bouřky komplikují provoz i na železnici, podle webu Českých drah přerušil strom spadlý do kolejiště provoz vlaků mezi Kojetínem na Přerovsku a Chropyní na Kroměřížsku.

Teplotní rekordy v Ostravě nebo v Jablunkově

Během dne ale na východě republiky ještě pokračovaly tropické teploty a na desítce stanic, které měří déle než 30 let, padly teplotní rekordy. Nejvýše vystoupala rtuť teploměru v Lučině u Frýdku-Místku, kde bylo 33,5 stupně Celsia. Rekord zaznamenaly například stanice v Ostravě-Porubě (33,2 °C), v Mošnově (32,7 °C) nebo v Jablunkově (32,6 °C).