Rozkopané ulice, kolony a stavební stroje stojí. Dělníci v Brně končí s prací odpoledne, termíny prý plní

Podle stavebních firem není nutné, aby dělníci každý den pracovali déle, termíny dokončení stavby stíhají, smlouvy plní. Právě termín stavby by měl mít podle nových radních ve výběrovém řízení větší váhu, aspoň u příštích staveb. A to i na úkor vyšší ceny.

Brno je plné dopravních uzavírek, přesto řidiči v kolonách vidí odpoledne staveniště prázdná. Odbitím sedmnácté hodiny staveniště v ulici Dornych opouštějí poslední dělníci. V tu dobu je už rozkopaný most v Zábrdovické ulici zcela prázdný. Stejně tak sjezd z dálnice ve Slatině a hlavní cesta na letiště. Osmihodinová pracovní směna skončila, žádná další nenastupuje. Do západu slunce zbývají ještě čtyři hodiny.

Na D1 u Brna je v pět odpoledne stejná situace. Podle silničářů by sice šlo stavět rychleji, i tady je ale pracovní doba výsledkem kompromisu mezi časem, cenou a různými omezeními. „Jsme omezováni tou dobou od hygieny, abychom nerušili byť třeba odpolední či večerní klid,“ řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Dělníků je málo a nemají motivaci

V zahraničí přitom umějí pracovat na silnicích daleko rychleji. Jan Kudrna z Vysokého učení technického vidí důvod, proč se na silnicích pracuje jen omezenou dobu, v nedostatku lidí a motivace.

„Smlouvy jsou příliš svázané a není tam nic podněcujícího. Já si nepamatuju, že by byla stavba, kde by byl termín dokončení, a když to dělníci dostaví v dobré kvalitě a včas, tak dostanou peněz víc,“ řekl Jan Kudrna.