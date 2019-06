Ivan Bartoš: Mám pochybnost o nestrannosti vysokých úředníků, byli dosazováni lidé blízcí Babišovi

přehrát video Týden v politice s Ivanem Bartošem

Právě Piráti na případný střed zájmů Andreje Babiše upozorňovali už loni, obraceli se kvůli tomu i na Evropskou komisi. „Prvotním cílem bylo chránit peníze daňových poplatníků. Ale také ta ostuda. Protože když se zjistí, že premiér země porušuje evropské zákony a evropská nařízení, tak je to problém. Všímají si toho nejen nějaká – jak to Andrej Babiš zlehčuje - zahraniční média, ale píše se o tom v seriózním tisku, že to je problém. Já jsem nerad, že Česká republika začíná mít tuto image,“ upozornil Bartoš. Členské státy EU navíc čeká nové dotační období, proto se teď lobbuje a vyjednává o struktuře dotací. „Pokud obranou Andreje Babiše je zase všechny dehonestovat - evropské komisaře, evropské auditory, tak to nebude dobrá pozice pro Českou republiku k vyjednávání podmínek dotací,“ varoval šéf Pirátů. Sám Babiš střet zájmů odmítá, označil to mimo jiné za „naprostou hloupost“ a kritizoval i kvalitu návrhu auditní zprávy. První předběžnou zprávu Bruselu zveřejnila média před necelými dvěma týdny. Podle ní má Babiš na Agrofert dál vliv a současně jako předseda vlády ovlivňuje i použití unijních peněz. Česku prý proto hrozí, že by mohlo vracet do rozpočtu EU kolem 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal. Tento audit se zaměřil na peníze vyplácené z Evropského sociálního fondu (ESF), Evropského regionálního a rozvojového fondu (ERDF) a Kohezního fondu.

Odkaz Návrh auditní zprávy o dotacích pro Agrofert zmiňuje sporných 451 milionů

Podle Hospodářských novin také druhý audit Babišovi vytýká střet zájmů. Není tam ovšem vyčíslena konkrétní částka, kterou by mělo Česko do evropského rozpočtu vrátit. Komise prý ve svém auditu pouze uvádí, že požaduje vrácení celé částky, kterou Agrofert dostal. V minulosti se spekulovalo, že by mohlo jít o jednu až dvě miliardy korun. Bartoš: Postupně byli dosazování lidé blízcí premiérovi, mám pochyby o nezávislosti Kolik by mělo Česko vracet, musí vyčíslit samy české úřady. Tady ovšem Ivan Bartoš varuje před tím, že česká reakce nemusí být nestranná. „Mám pochyby o nezávislosti vysoce postavených lidí, kteří nejsou přímo na ministerských postech, ale pracují níže v té struktuře,“ poznamenal. Postupně podle něj byli dosazováni lidé blízcí premiérovi. Bartoš navíc upozorňuje, že nejen premiér, ale i další ministři na plénu sněmovny rovnou říkají, jak má takové šetření dopadnout. „Těžko se jim bude pracovat, když hlavy jednotlivých ministerstev, nejen pan premiér Babiš, jim rovnou říkají, jak má dopadnout: nic se vracet nebude.“