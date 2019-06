K likvidaci Lidic zřejmě přispěl i československý parašutista, který pomáhal gestapu

Gestapu se nakonec podařilo Oldřicha Pechala vylákat do připravené léčky, a to do jedné z chat u brněnské přehrady. Parašutistu přemohli až po tvrdém zápasu. „Pouta systému přerval dvakrát, takže to svědčí nejenom o jeho morální, ale i fyzické připravenosti,“ popisuje Polata.

„To, co musel vydržet při vyslýchání gestapem, to si nedovedeme vůbec představit,“ říká Toman. Statečného muže nacisti nakonec zavraždili v Mauthausenu.

Arnošt Mikš se na Křivoklátsku po boji s gestapem v bezvýchodné situaci zastřelil.

Wiliam Gerik byl po válce popraven jako zrádce – za spolupráci s nacisty a prozrazení některých parašutistů. O jeho nasazení gestapem přímo v Lidicích se tehdy nic nevědělo.