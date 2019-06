Zaplatíme pokuty a jedeme dál, pořád chci dotace na šimering, říká Schejbalová z ANO, vytrollíme europarlament

V programu mělo hnutí ANO, vytrollíme europarlament například získání moře. „Já si myslím, že to je nejpalčivější otázka v České republice. S kolegyní jsme řešily, že bychom se asi museli s někým ještě spojit. Prostě jsme chtěli to moře, ale nevěděli jsme jak. Ale teď to nemusím řešit, když jsem se nedostala,“ řekla neúspěšná kandidátka do Evropského parlamentu Schejbalová.

Hnutí získalo ve volbách 1,56 procenta hlasů, díky tomu má nárok na státní příspěvek. Za jeden hlas inkasují strany 30 korun. Ano, vytrollíme europarlament tak dosáhne zhruba na 1,1 milionu korun.