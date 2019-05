Nejen eurohlasování. V Česku se uskuteční i tři obecní referenda: o supermarketu, silnici a kasinu

O tom, zda se bude stavět supermarket, rozhodnou občané v Měchenicích nedaleko Prahy. Se záměrem stavby sem přišla konkrétní firma. Názory mezi obyvateli se ale různí. „V obci to se zastupiteli i s občany řešíme už od ledna. Proto jsme se rozhodli pro referendum,“ vysvětluje tamní starosta František Zoul (nestr.).

V Lovčicích na Hodonínsku zase budou lidé hlasovat o rekonstrukci silnice – konkrétně o výměně stávajících kostek za nový asfaltový povrch.

Třetí referendum se během voleb do EP uskuteční v Holubicích na Vyškovsku. Obyvatelé by měli rozhodnout o tom, zda má být v obci kasino s hracími automaty, nebo bez nich. Ministerstvo vnitra ale o tomto referendu i přes nahlašovací povinnost obcí neví.

„Ministerstvo vnitra nemá možnost zjistit, do jaké míry obce svou oznamovací povinnost plní,“ uvedla mluvčí resortu Hana Malá. „Obci, která svou oznamovací povinnost nesplní, však nehrozí za toto porušení zákona o místním referendu žádná sankce,“ doplnila.

Starosta Holubic Petr Hanák (KDU-ČSL) ovšem ujišťuje, že obecní referendum nahlásili. „Je možné, že to ministerstvo nemá. My jsme to ale určitě hlásili,“ uvedl Hanák.