Havlíčkův Brod se dočká obchvatu za víc než miliardu, do června stát vybere zhotovitele

Dosud stavbě bránily spory o pozemky. Ty skončily jejich vyvlastněním. Majitel pozemku Miroslav Hrtús se přitom podle svých slov dohodnout chtěl. ŘSD mu nabízelo šestnáctinásobek odhadní ceny, to ale odmítl.

Stát by měl do června vybrat firmu, která obchvat vybuduje. A stavba to bude náročná, hlavně kvůli mostům, které budou kilometr dlouhé, přes silnice, dvě řeky i železnici.

„Vedou tady dvě silnice první třídy, 34 a 38, ty se křižují v nejkomplikovanější křižovatce v celém Kraji Vysočina, kde jezdí přes přes 30 tisíc vozidel denně a z toho je několik tisíc tranzitních velkých kamionů,“ řekl místostarosta Havlíčkova Brodu Libor Honzárek (TOP 09).