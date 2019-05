Nový rozpočet bude mít schodek 40 miliard. Sektorová daň nebude, banky ale mají přispívat do fondu

Rodičovská vzroste, potřeba bude 8,6 miliardy ročně

Růst by měly důchody i rodičovský příspěvek. „Po velice intenzivním jednání jsme našli ty peníze. Je to 8,6 miliardy korun ročně,“ ujistil premiér Babiš. Dodal, že konečný návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) „je identický“ s původním loňským návrhem ministerstva financí. Úřad Aleny Schillerové předpokládal, že se zvýšení dávky bude týkat aktivních příjemců, nikoli tedy automaticky úplně všech rodin s dětmi do čtyř let.