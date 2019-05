Rozhovory s lídry kandidátek do evropských voleb: Lucie Schejbalová (AVE)

Rozhodně nebudeme pracovat. Myslíme na důchody, potřebujeme se taky dostat ke korýtku.

Potřebujete plat europoslance? Zhruba 160 tisíc čistého a další výhody z příplatků?

Určitě.

A voličům na mítincích, pokud se s nimi setkáváte tváří v tvář, to říkáte?

Ano, říkáme to, je to i v našem programu.

Lidé vám to přejí?

Asi přejí… Nejsme zkažení, zatím jsme si nenakradli. Chceme jenom ten plat.

Ale pracovat se vám nechce.

Pracovat se nám samozřejmě nechce, jako každému.

To není pravda. My pracujeme, já dnes pracuji.

Vy pracujete, to je pravda.

Co tam budete dělat?

Budeme prosazovat body našeho programu.

Takže pracovat nakonec budete.

Já jsem na prvním místě kandidátky proto, že jsem z kandidátky nejhezčí. Kluci mě vybrali, že vypadám nejlíp, a kamery mě milují. A program sestavili. Já jsem spíš velvyslanec našeho hnutí.

Tak se na to podíváme. Když už tedy budete pracovat, na kterou konkrétní oblast se budete chtít zaměřit?

Rozhodně chceme zrušit účtenkovku, protože nám přijde jako blamáž.

Českou účtenkovku chcete v Bruselu zrušit.

Přesně tak. Na federální úrovni chceme mít kolotoč.

Na jaké federální úrovni?

No na naší.

My jsme federace?

Budem. Spojíme se. Budeme mít moře, takže se asi budeme muset s někým spojit. Což máme taky v našem programu. Samozřejmě, chtěla bych dotace na šimering, protože politika je nudná, aby se trochu osvěžila a byla trochu fresh.

Jenom pro sebe, nebo pro všechny europoslankyně i eurospolance?

Pro europoslankyně a do každé rodiny.

Od jednoho vašeho kandidáta jsem na vlnách Českého rozhlasu slyšela, že budete chtít dresscode. Jak se mají europoslanci oblékat?

Myslím, že v pátek to má být zelené sako, v pondělí růžový župan a žluté papuče, aby to opět nebyla nuda, aby se lidé měli na co těšit. Pondělí většina lidí nemá ráda, tak aby to bylo zajímavější.

Když budete v europarlamentu, budete chtít působit v nějaké konkrétní frakci?

No. Tím, že nechceme pracovat… kdyby nás někdo chtěl. Ale kdo by chtěl dělat s nepracujícími, že?

Musím se dostat k něčemu, co vašemu programu dominuje a co zdůrazňují vaši kolegové – a to jsou dotace na okurkový salát. Už jste si zjistila, jestli restaurace Evropského parlamentu v Bruselu nebo ve Štrasburku ho mají na jídelním lístku?

Zatím jsem to nezjistila. Zjišťovala jsem jenom, jaké jsou obchody v okolí, abych věděla, co tam je, až půjdu nakupovat nějaké hadříky. Ale okurkový salát jsem zatím nezjišťovala.

Je pro vás důležitý, nebo ne?

Předseda bojuje za dotace na okurkový salát, já jsem spíš přes tu beauty.

A předseda je na kandidátce?

Ano. Pan Kyjovský.

A je třetí. Takže věříte, že do parlamentu půjde taky.

My počítáme s osmi mandáty, jednoho máme navíc, kdyby měl někdo z nás rýmu, aby ho mohl nahradit.

Jste naprosto proti migraci, cituji, „proto Pražáci do Prahy, Brňáci do Brna, Slováci na Slovensko a důchodci na Vysočinu“. Myslíte si, že tomu budou rozumět vaši kolegové europoslanci, až o tom budete mluvit v Bruselu nebo ve Štrasburku?

Myslím, že tomu rozumí hlavně naši voliči, a to je pro nás nejdůležitější.

Klíčová věc, kterou budete muset řešit, je brexit. Víte o tom?

Víme o tom. Četla jsem si na internetech nějaké články.

Byla byste pro to, aby Velká Británie opustila Evropskou unii před 31. říjnem, což je teď poslední datum, se kterým se pracuje?

Nám je to víceméně jedno. Počítáme s tím, že to dopadne, takže bychom chtěli postavit zeď, aby uprchlíci z Velké Británie nešli k nám. Navíc jsem četla, že brexit oslabí automobilový průmysl, a my máme v našem volebním programu bod, že bychom chtěli přestavovat auta na dřevoplyn, což je si myslím eko, bio a racio, a našemu automobilovému průmyslu by to zase mohlo pomoci.

A to je ve vašich prioritách víc než zmiňovaná cena samolepky na auto? „Čím víc samolepek, tím víc koní“?

Máme na kandidátce chlapce z tunning-teamu a taxikáře. To je zase jejich věc. Já mám nejradši emhádečko. To prosazovali kluci.

Jak se budete pohybovat směrem Brusel nebo Štrasbruk?

Asi vlakem. To je pohodička.

Jste pro referendum o vystoupení Česka z Evropské unie?

Chceme tam zůstat. Ještě bychom chtěli přibrat s sebou Liberland. Byli jsme s panem Jedličkou na obědě a je strašně v pohodě.

On ale kandiduje samostatně.

Chceme, aby tam byl s náma, ale aby ostatní země odešly. Aby zbylo co nejvíc peněz pro nás.

Takže jenom pro europoslance za „Ano, vytrollíme europarlament“ a Svobodné?

A pro naše občany, přesně tak.

My si tam máme jít taky sednout?

Sednout ne, ale abychom tady mohli něco zlepšit.

Co by mělo obsahovat strategické partnerství Evropské unie s Čínou?

Na tohle bohužel ještě nemáme komisi, k tomu vám víc neřeknu. Máme 249 korun na všechny naše činnosti a musíme s tím šetřit.

Jste pro prodloužení sankcí vůči Rusku? Na to máte poradce?

To samozřejmě nemáme, ale máme koláčový graf, na kterém se řeší vztahy Česká republika vs. Rusko a Čína. Rusko a Čína jsou mezi našimi občany nejméně oblíbené, takže bych je sankcionovala, co to jde.

Pokud jde o dvojí kvalitu potravin, koláč, který jste ukazovala, je koláčem západní, nebo východní kvality?

Jsme pro zavedení třetí kvality potravin, která by byla pro Slovensko a Maďarsko.

A pro nás?

Pro nás ta druhá. Nic moc to nevyřeší, ale nebudeme na tom nejhůř.

Co je druhá kvalita? Ta, která je tu teď?

To je ta naše.

A vy byste byli ještě pro třetí.

Pro třetí, Slovensko a pro Maďarsko.

Jim byste posílali ještě horší potraviny.

Přesně tak.

V jakém stavu?

No… aby se to dalo jíst. Aby se spotřebovaly zbytky. Jídlem se hrozně plýtvá.

V Evropském parlamentu to svým europoslaneckým kolegům z těchto zemí budete vysvětlovat jak?

Eko, bio, racio. Chceme šetřit a spotřebovávat všechno.

A to je v rámci legrace, kterou chcete přinést do Evropského parlamentu?

To ať si každý přebere.

Jste pro rozšiřování Evropské unie?

Myslím, že teď už je tam těch států dost, ne? Takže ne.

A pro euro?

Pro euro… Zrušili bychom euro i korunu a chtěli bychom, aby byla jenom kryptoměna pitkojt.

Ekonomicky by nám to přineslo co?

To mi poradil předseda, že to mám říct.

Ve volebním programu píšete také, že „ zrušíme ojro“. Víte, že to je euro?

Netušila jsem.

A čím budeme tedy platit?

Pitkojtem.