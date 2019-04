Česko je díky EU bohatší, shodli se Petříček, Bartoš a Pospíšil. Většina lidí ale nebohatne, tvrdí Okamura

„Zcela určitě je to dané tím, že jsme členy EU. Jsme ekonomika, která je velmi silně provázána se zbytkem Unie, hodně vyvážíme. Podle odhadů kdybychom nebyli v Unii, tak naše bohatství by bylo o třetinu nižší,“ uvádí ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše si ale všichni musí uvědomit, že současný stav není samozřejmostí a nemusí trvat věčně. Poukazuje například na destabilizaci a dopady v Británii poté, co se země rozhodla v referendu pro opuštění Unie.

„Věci, na které jsme se zvykli a přijdou nám normální – cestování, obchod, možnost nakupovat nebo pracovat kde chci v rámci EU, společná ochrana hranic nebo spolupráce na vědeckých projektech – to taky nemusí být za pár let samozřejmostí. Je to přínosem, ale musíme za to stále bojovat,“ upozorňuje Bartoš.

Předseda SPD Tomio Okamura zlepšení ekonomické situace Čechů nevidí. „Máme v České republice dva miliony lidí pod nebo na hranici chudoby, nejsou schopni vyžít z nízkých důchodů,“ říká.

Problém Okamura vidí ve vyvádění zisků do zahraničí. „Podle statistik Eurostatu bylo z ČR od roku 2010 do roku 2016 na dividendách vyvedeno nadnárodními korporacemi 7,6 procenta HDP, tedy 2252 miliard korun. Ale oproti tomu se nám ve formě evropských dotací ‚vrátilo' za stejnou dobu pouze 1,9 procenta HDP. To znamená, že bohatnou jenom někteří, ale většina lidí v podstatě nebohatne, protože to HDP se nedostává zpět k českým občanům formou důchodů a zvýšených platů,“ tvrdí Okamura.

Naopak předseda TOP 09 Jiří Pospíšil říká, že ekonomické výhody členství v EU jsou zcela zřetelné a proto je jednoznačným příznivcem členství. „Bohatství, které máme díky patnáctiletému členství, by zde nebylo, kdyby české firmy nemohly vyvážet na evropský trh, kdybychom neměli možnost nejen cestovat a studovat kdekoliv, ale hlavně exportovat. 84 procent našeho exportu jde do EU, české firmy vyvážejí bez omezení, bez cel a to je ta obrovská ekonomická výhoda. Pominu, že 700 miliard korun sem nateklo v podobě dotací.“

Kromě ekonomických výhod upozorňuje i na výhody politické. „Pro TOP 09 je důležitá západní orientace, politická blízkost se zeměmi, které vyznávají svobodu, demokracii a lidská práva. Vedle ekonomický výhodnosti evropské integrace je stejně důležitá politická integrace, společná obrana a bezpečnost,“ dodává Pospíšil.

Ministr zahraničí s tím souhlasí. „Kromě ekonomických výhod má EU přidanou hodnotu v tom, že zajistila v Evropě více než 70 let míru,“ připomíná jeden z původních principů evropské integrace – tedy snaze zabránit další válce v Evropě. A podotýká, že Česko se také podílí na rozhodování. „Česká republika má váhu a může ovlivňovat to, co se děje,“ dodává Petříček.