Na kraji Plzně vzplál les, plameny zasáhly šest hektarů

Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu a žádají turisty a cyklisty, aby se nepohybovali po cyklostezkách a pěších trasách v lese pod vrchem Krkavec. „Je tu mnoho neukázněných ,čumilů‘, kteří si to fotí a natáčejí a komplikují zásah,“ řekl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Místo se nedá nijak uzavřít, lokalita je protkaná cyklostezkami.

Dvě hlavní ohniska jsou kolem kóty 402 a kolem pramene Boleveckého potoka. „Největší plamenné hoření už je shozeno, už to jen doutná a jen místy vyleze plamínek,“ uvedl Petr Poncar po zhruba tříhodinovém zápase s plameny. Podle něj se plocha bude do hloubky prolévat dlouho, zřejmě až do rána.