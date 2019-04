Majitelé motocentra u D3 se postavili ministerstvu dopravy, které navrhlo vyvlastnit jejich majetek

O rozkladu rozhodne ministr dopravy. Neměl by to být už Dan Ťok (za ANO), ale Vladimír Kremlík, který bude do funkce jmenován 30. dubna. Možné jsou dvě varianty. Buď dřívější rozhodnutí ministerstva dopravy zruší, nebo rozklad zamítne a usnesení bude platné. Pokud by rozhodl v neprospěch Bratránkových, budou se moct obrátit ještě na soud.

V rozkladu bratři upozorňují například na to, že finanční odškodnění v blízkosti jejich nemovitosti stavebník už jednou řešil. A to s firmou Armex Oil, která v lokalitě dříve vlastnila a provozovala čerpací stanici. Podle dokumentu silničáři tehdy v souvislosti se stavbou dálnice odškodnili firmu částkou 49 milionů korun. Návrh finanční kompenzace pro Bratránkovy a Milana Krále, který vlastní pozemky u motocentra, ale byl ze strany ŘSD jen dvacet milionů korun.

Spor o nájezd

Problém se řeší už patnáct let. Týká se motocentra bratrů Petra a Pavla Bratránkových, které je v těsné blízkosti dálnice. Na konci devadesátých let byla stavebním úřadem v Táboře jejich nemovitost zkolaudována jako trvalá, třebaže mělo jít pouze o dočasnou stavbu.

K motocentru vedla jediná přístupová cesta, tehdy ještě ze silnice I/3. S těmito nájezdy k pozemkům se ale po přestavbě silnice na dálnici D3 už nepočítalo. Na to však Bratránkovi přišli v roce 2004.

Městský soud v Praze v roce 2013 nařídil, že ŘSD musí zaplatit majitelům motocentra odškodné za to, že není možný přístup k jejich pozemku, nebo nájezdy zachovat. Zachovat sjezd nebylo podle ŘSD z bezpečnostních důvodů možné, proto se rozhodlo pro finanční odškodnění. Majitelé ale na nabízenou kompenzaci nepřistoupili. Kvůli sporu musí řidiči už roky počítat s dopravním omezením.