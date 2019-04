Bývalá výrobna chemikálií na Chrudimsku ukrývá nebezpečné látky, nikdo je nehlídá

V areálu bývalé výrobny chemikálií v Chrasti na Chrudimsku se nacházejí stovky litrů nebezpečných látek. Povalují se tam lahve a kanystry s kyselinami, plechovky s lepidly a neoznačené nádoby plné neznámých tekutin. Společnost KM Plus tu ukončila činnost v roce 2016. Budovy teď spravuje insolvenční správce – dostat se do nich ale může kdokoliv. Nebezpečné látky se navíc mohly dostat i do půdy.