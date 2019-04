Kresba židovského chlapce Petra Ginze po cestě vesmírem dorazila do Terezína

Do vesmíru už s ním letěly Písně kosmické Jana Nerudy a figurka Krtka. Na dotaz, co si z České republiky vezme s sebou na příští výpravu, odpověděla Feustelova žena „české pivo“.

Nyní Feustel kresbu znovu vynesl na oběžnou dráhu. „Byla to pro nás velká čest dokončit Ramonovu misi,“ zdůraznil Feustel, jenž měl s sebou šest kopií originálu, který je uložen v Jeruzalémě. „Celou dobu byly kresby v mé kabině, jiné obrázky jsem s sebou kromě fotek rodiny neměl,“ řekl astronaut, který je na návštěvě České republiky.

Astronaut a jeho žena Indira jsou oficiálními vyslanci agentury pro americký kosmický program NASA a na organizaci návštěvy se podílelo také velvyslanectví Spojených států amerických v Praze. Feustel v neděli navštívil Planetárium Praha. Přednášky a diskuse s astronautem bude možné navštívit v Olomouci a Ostravě v úterý a ve středu. Pobyt v Česku zakončí v pátek 12. dubna v Brně ve Hvězdárně a planetáriu.

Feustel má za sebou tři vesmírné mise. Na každou s sebou bral předměty odkazující na Českou republiku. Na první misi v roce 2009 si do raketoplánu Atlantis vzal Písně kosmické Jana Nerudy. Krtka z animovaného seriálu Zdeňka Milera vzal do vesmíru dvakrát, poprvé v roce 2011 při letu raketoplánu Endeavour STS-134 a podruhé v roce 2018. To s ním letěly právě i kopie kresby z časopisu Vedem, který vydávali chlapci v židovském ghettu v Terezíně.

Feustel strávil ve vesmíru 226 dní, z toho 61 hodin a 48 minut ve volném kosmickém prostoru. Ze sedmi miliard lidí letělo do vesmíru 599 a Feustelovo pořadové číslo je 494.