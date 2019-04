Byla to rána, všichni křičeli a byli od krve, popsal svědek nehodu tramvaje a trolejbusu v Brně

Lukáš Valenta seděl v trolejbusu číslo 33 za řidičem zády po směru jízdy a tím pádem neviděl, co přesně se stalo. První, co zaznamenal, byla rána a křik lidí. „Řidič normálně jel, pak najednou rána jak z děla, všichni lítali jako papírový hračky. Byla tam i maminka s kočárkem, miminko vylítlo z kočárku ven. Možná to bylo i dobře, protože ten kočárek pak byl na kaši,“ popsal Lukáš Valenta.

Když se mladý muž vzpamatoval, začal dítě, které z kočárku vypadlo, hledat. „Lidi byli od krve, křičeli strachem nebo bolestí, nepřeju nikomu, aby prožil, co se stalo. Okamžitě jsem začal hledat to miminko, leželo na zemi. Rychle jsem ho vynesl ven, aby náhodou do nás ještě někdo nevlítnul,“ řekl mladík. Matku a dítě předal záchranné službě, která je odvezla do nemocnice.