Lerch místo dopravní policie povede pražské ředitelství. S vyšetřováním Čapího hnízda to podle Švejdara nesouvisí

„Je to moje rozhodnutí, moje odpovědnost a s kůží jdu na trh já,“ řekl policejní prezident Jan Švejdar při oznámení personálních změn. Všechny podle něj proběhly po vzájemné dohodě. Odmítl, že Ptáčkův odchod souvisí s kauzou Čapí hnízdo, kterou právě pražská policie vyšetřovala. „Ta změna je součástí řetězce změn, které spolu navzájem souvisí,“ uvedl Švejdar.

Podle Lercha jde o logické pokračování jeho kariéry u policie. „Přechod na pozici krajského ředitele hlavního města Prahy považuji za velkou výzvu po šesti letech ve funkci ředitele dopravní policie. Je to možnost rozšířit si zkušenosti a dovednosti,“ prohlásil. Dopravní policii vedl od roku 2013.

První kroky v nové funkci zatím neupřesnil, nejdříve se prý chce seznámit s fungováním pražského ředitelství. Podle policejního prezidenta Švejdara bude pražská policie pod Lerchovým vedením „určitě vzkvétat“.

Odcházím s dobrým pocitem, říká Ptáček

Končící ředitel pražské policie Jan Ptáček nastoupil do funkce loni v červnu, předtím působil jako náměstek ředitele středočeské policie. „Odcházím s dobrým pocitem. Měl jsem několik priorit, chtěl jsem posunout pražské ředitelství co se týče elektronizace a zavedli jsme elektronickou knihu provozu, to se mi určitě povedlo,“ uvedl.

Další prioritou bylo zlepšit situaci na Václavském náměstí, i to se podle něj podařilo. „Za poslední půlrok, kdy jsme nastartovali novou skupinu, je tam více než sto zadržených pachatelů, více než sedmdesát z nich jsou drogové trestné činy. Myslím, že situace na Václavském náměstí se zlepšuje. Takže základní věci, které jsem chtěl, se mi podařily. Trošku jsem Prahu nasměroval jiným směrem a budu doufat, že tím směrem bude pokračovat dál,“ dodal Ptáček.