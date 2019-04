Praha ruší zvýhodněné parkování pro hybridy. Elektromobily mohou v zónách parkovat zdarma

Zóny se v moderní podobě poprvé objevily v roce 1996 v části Prahy 1, kde se snaha o regulaci dopravy objevila již v roce 1982. Následně byly rozšířeny na celou Prahu 1, 2, 3 a 7 a části Prahy 16. Samy parkovací zóny provozují radnice 13, 16 a 22. Od předloňska fungují na Praze 5, 6 a 8 a od 1. července letošního roku by se měly rozšířit na Prahu 4.

Změna registrační značky není povinná, majitel se může rozhodnout

V Praze v současnosti jezdí přes 1200 elektromobilů z celkového počtu více než 2000 vozidel na elektřinu registrovaných v Česku. Nejrozšířenějšími modely jsou VW eGolf, Nissan Leaf nebo BMW i3. Elektromobily nabízí i značky Hyundai, Kia nebo Renault. První elektrická Škoda vyjede na konci letošního roku.

Akční plán čisté mobility do budoucna počítá například s tím, že by uživatelé elektrických vozidel byli osvobozeni od placení dálničních poplatků a že by mohli využívat vyhrazené jízdní pruhy ve městech, upozornilo ministerstvo dopravy. To zároveň bude spolu s ministerstvy životního prostředí a průmyslu apelovat na města, aby využila možnosti, kterou jim zavedení nové speciální registrační značky pro elektrická vozidla nabízí.

Zavedení registračních značek pro elektromobily je součástí novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která platí od 1. října 2018. Změna registrační značky však není povinná, bude vždy záležet na majiteli vozidla, zda si na něm ponechá klasickou registrační značku, nebo si zažádá o vydání speciální.