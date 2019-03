Stavbu chybějících 400 metrů dálnice D3 u Tábora chce ŘSD vyřešit vyvlastněním

Problém leží v táborském motocentru, které patří bratrům Bratránkovým, a podle ŘSD vznikl v roce 1998, kdy stavební úřad v Táboře chybně povolil, aby stavba motocentra měla charakter stavby trvalé. Městský soud v Praze nicméně pak rozhodl, že pokud chce ŘSD v úseku stavět, musí vlastníky pozemků s motocentrem buď připojit k dálnici, nebo je odškodnit.

Návrh odškodného pro Bratránkovy a Milana Krále, jemuž patří 9290 metrů čtverečních orné půdy, byl téměř dvacet milionů korun. Ti s tím ale nesouhlasili, ŘSD zase uvádělo, že není možné zajistit přípoj k dálnici. A i když kvůli budování dálnice D3 původně žádalo o stavební povolení, ministerstvo nedávno stavební řízení zastavilo a „vyzvalo stavebníka, aby podal žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení“.

Začít stavět

Díky novému vyvlastňovacímu řízení by podle ministerstva mohlo ŘSD začít stavět ještě před tím, než se dořeší výše odškodného. Poslanec Martin Kolovratník (ANO), který inicioval novelu příslušného zákona, řekl, že vyvlastnění možné je. Pokud stát ukončí současné správní řízení a zahájí nové, tak na něj se novela vztahuje.

„Můj osobní názor je, že by měli proces udělat od začátku, ještě jednou s nimi vstoupit do jednání a dohodnout se o ceně (odškodného). Majitelé by na svých právech neměli být biti: když ŘSD zažádá a stavba začne, neznamená to, že to bude mít vliv na soudní proces. Ten se bude moci vléct, majitelé budou bojovat, odvolávat se u různých instancí. Ale nezastaví to tu stavbu,“ řekl Kolovratník.

K rakouským hranicím

Zatím poslední jihočeský úsek D3 Veselí nad Lužnicí – Bošilec dlouhý 5,1 kilometru otevřelo ŘSD v říjnu 2017. Na něj navazuje část Bošilec–Ševětín dlouhá 8,1 kilometru, bude stát 1,2 miliardy a první řidiči by po ní měli jet v červnu 2019. Příští rok se pak otevře úsek z Ševětína až před České Budějovice. Tento týden 29. března začne stát stavět další část obchvatu Českých Budějovic, která bude součástí D3.

D3 má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi, kde se napojí na rakouskou rychlostní silnici S10. Dálnice by měla měřit zhruba 170 kilometrů, nyní je v provozu asi padesát kilometrů. Jihočeská část D3 by měla být k hranicím s Rakouskem hotová do roku 2024. Ve stejném roce by se měla začít stavět D3 ve středních Čechách, s jejím dokončením se počítá nejdříve v roce 2028.