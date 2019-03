Nejrizikovějším místem na silnicích byla loni křižovatka na Kutnohorsku

Mezi Suchdolem a Miskovicemi na trase z Prahy do Kutné Hory je křižovatka státní silnice I/2 s komunikací III/12550. Na první pohled je to poměrně přehledná křižovatka, z vedlejší silnice je na hlavní vidět do dálky, poblíž nejsou zatáčky nebo třeba husté stromořadí. Ale přesto šlo v roce 2018 podle policejní statistiky o nejnebezpečnější místo na české silniční síti. Stalo se na ní šest nehod, při kterých utrpělo zranění dvanáct lidí, z toho čtyři těžká.

Druhým nejrizikovějším silničním úsekem byla silnice I/4 v jihočeských Předoticích, kde při pouhých dvou závažných nehodách zemřeli čtyři lidé a další čtyři utrpěli zranění. Velmi problematický byl také úsek silnice I/12 v Rostoklatech, kde utrpělo během uplynulého roku zranění sedm lidí.