První úspěšná žádost v historii: Vrah se 20 let ukrýval v Číně, teď ho Japonsko vydalo do Česka

Japonsko vydalo do Česka čínského státního příslušníka, který byl u nás odsouzen za dvojnásobnou vraždu. Trestný čin spáchal v roce 1998 a hned poté uprchl do Číny, kde se dvacet let ukrýval. Uvedl to dnes mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.