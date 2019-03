V ČSSD panuje úplně jiná atmosféra než před rokem, pochvaluje si před sjezdem Netolický

„Také si všimněte, že v posledních měsících úplně ustaly nejrůznější vnitřní spory v sociální demokracii. Emoce a diskuse vždycky kulminovala před blížícím se sjezdem, a tentokrát je to naopak,“ poukázal Netolický na to, že na konci loňského října skončily veškeré veřejné debaty.

„Ti, kteří vyvolávali vášně (… ) asi doznali, že nemá cenu neustále vytvářet nějaké vlny a názorové proudy, když především ČSSD potřebuje přesvědčit své voliče, a ne působit jako rozhádaná strana. Jsem velmi vděčný Janu Hamáčkovi, že v poslední době se to daří,“ prohlásil Netolický. Hamáček podle jeho slov vyniká schopností komunikovat s různými názorovými proudy.

Netolický se rozhodl svou funkci místopředsedy strany neobhajovat. Chce se plně věnovat funkci hejtmana Pardubického kraje. Každý politik si musí určit svoje vlastní priority, soudí, a on se rozhodl netříštit své síly mezi ježděním do Prahy a správou pardubického regionu.

Kandidovat do vedení plánuje třeba ministr zahraničí Tomáš Petříček a šéfka resortu sociálních věcí Jana Maláčová. Předseda ČSSD by spolu s nimi rád viděl ve vedení i dosavadního místopředsedu Romana Onderku, který by měl být jediným kandidátem na prvního místopředsedu. Hamáček zmínil i další jména – místopředsedu sněmovny Tomáše Hanzela a starostu Nového Města na Moravě Michala Šmardu.