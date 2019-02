Potravinová banka zve do kuchyně. Ukazuje lidem v nouzi, jak se vyhnout polotovarům

Její slova potvrzuje i ředitelka pražské potravinové banky Věra Doušová. „Setkáváme se s tím, že lilek, cuketu, brokolici, artyčoky, celer…, že to neumí používat a že to nechtějí. Nebo používají tradiční jídla většinou sladká, hutná…,“ popsala Doušová.

Potravinové banky dostávají stále více jídla. Jen loni získaly dohromady přes dva a půl tisíce tun jídla za 225 milionů korun. Od začátku loňského roku totiž začal platit zákon, podle kterého velké obchody s prodejní plochou nad 400 metrů čtverečních musí povinně nabídnout potravinovým bankám přebytkové jídlo, které chtějí vyřadit z prodeje.

„Snažíme se navyšovat počet obchodů, a to nejen ty obchody, které tam spadají ze zákona. Často zapojujeme menší obchody. Nově přidáváme dalších dvacet,“ řekl mluvčí společnosti Tesco Václav Koukolíček.

Potravinovým bankám chybí peníze

I když větší zapojení obchodů potravinové banky vítají, na druhou stranu jim chybí peníze na provoz. „Ministerstvo zemědělství přispívá na provoz – loni jsme to navýšili na 50 milionů. V letošním roce je to 63 milionů. Byl bych rád, kdyby to bylo řešeno systémově,“ uvedl šéf resortu Miroslav Toman (za ČSSD).