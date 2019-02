VUT nabídne příležitost studentům se zájmem o techniku a sport. Otevírá nový obor sportovních technologií

Rychlost podání měří volejbalisté v Brně pomocí speciální pistole. Na velké obrazovce nad hřištěm zase zpětně sledují své akce. Zápasovou analýzu chystají trenéři několikrát týdně. „Těch věcí, které se dají analyzovat je určitě víc. Ne všechny jsme zatím schopni změřit,“ řekl asistent trenéra Volejbal Brno Jiří Petrů.

Volejbalovému týmu by v budoucnu mohli pomoci absolventi nového studijního programu VUT, který škola představila v rámci dne otevřených dveří. „Je to obor, který by měl vzdělávat studenty proto, aby z nich vznikali návrháři nositelné elektroniky, aby dokázali dělat datovou analytiku ve sportu, aby dokázali třeba zpracovávat obrazová data,“ uvedl vyučující sportovních technologií na VUT Oto Janoušek.

Studenti se budou učit o zákonitostech pohybu i o elektrotechnickém charakteru jednotlivých přístrojů. Absolventi budou moci v budoucnu najít uplatnění jak v používání, tak ve vývoji nových sportovních technologií.

Obor sportovních technologií je zatím jediný v Česku

„Tento obor už existuje v západní Evropě dlouho, v Česku ale nic takového dosud nebylo. Přitom to může být zajímavý směr pro studenty, kteří chtějí propojit svůj technický talent se zájmem o sport či fitness,“ doplnila Jana Kolářová z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT, která na akreditaci nového studia spolupracovala.

Brněnská technika plánuje také nákup přístroje, který umožňuje snímat pohyb člověka v prostoru, nejen při chůzi, ale prakticky u jakéhokoliv sportu. „Umožní nám komplexně analyzovat pohyb člověka. Ve výuce využijeme také dvou lokalizačních systémů pro hráče týmových sportů,“ řekla Jana Kolářová, která zároveň upozornila na význam datové analytiky ve sportu.

„Zužitkujeme naše zkušenosti s umělou inteligencí pro vyhodnocování dat, jejich interpretaci, nebo pro zvýšení diagnostické výtěžnosti signálů. Ve světě se dnes už používají i systémy, které dokonce predikují sportovní výsledek, například ve fotbale,“ doplnila.

Český systém analyzuje fotbalové zápasy po celém světě

Inspirací pro studenty může být například brněnská firma, která vyvinula kamerový systém používaný aktuálně na dvou stovkách fotbalových stadionů po celém světě. „Asistent trenéra video získá v průběhu zápasu, má k dispozici živý stream, který analyzuje. Může přímo měřit vzdálenosti ve videu, může vizualizovat dejme tomu ofsajdové čáry,“ popsal výkonný ředitel firmy Igor Potúček.

Středoškoláci se mohou hlásit zatím do bakalářského programu. Škola připravuje akreditaci navazujícího magisterského. VUT má v současnosti víc než třicet tisíc metrů čtverečních sportovišť, což představuje největší plochu sportovních areálů z univerzit v České republice.