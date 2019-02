Jsme všechno, jenom ne levicové hnutí, míní místopředseda ANO Petr Vokřál

To, že se napravují některé věci z minulosti, které se týkají například seniorů, učitelů nebo lékařského personálu, nesvědčí o levicovosti hnutí, ale o práci předchozích politiků, domnívá se Vokřál. Hnutí ANO má podle něj také řadu pravicových témat. „Snažíme se snižovat daně, snažíme se o efektivní stát, podporu vědy, vzdělávání, snažíme se o digitalizaci,“ vysvětlil.

Podle Vokřála je možné, aby bylo hnutí ANO takzvanou catch-all party, tedy stranou, která oslovuje široké spektrum voličů. „Já neříkám, že jsme schopni být partají úplně pro všechny. Budeme ale dělat všechno pro to, aby to rozkročení bylo co nejširší,“ uvedl s tím, že je přesvědčený o tom, že lidé v dnešní době - kdy se ekonomice daří - nezajímá to, jestli je strana levicová, nebo pravicová, ale zlepšení kvality jejich života. „Tomu bychom se chtěli věnovat,“ dodal.