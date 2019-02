Do Česka přichází oteplení. V Jeseníkách ho předznamená silný vítr, v Čechách ledovka

Ledovka se může tvořit celé odpoledne i večer, výstraha bude platit až do půlnoci. Vítr by se měl ztišit dříve, varování platí do 20 hodin. Záhy ale zase zesílí. Meteorologové předpokládají, že o víkendu bude v Jeseníkách i celém Moravskoslezském kraji ještě prudší než nyní, rychlost větru by mohla v nárazech dosáhnout až 110 km/h.