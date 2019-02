Útěk z lágru Nikolaj. Anton Tomík vzpomíná, jak si s dalšími vězni vykopali tunel na svobodu

Vězni v noci utíkali, přes den se skrývali v lese. „Byli jsme zakrytí listím a najednou se objevila hlaveň. A já viděl, že je zle. Zakřičel jsem a udělal to, co nikdo neuměl, salto dozadu. Byl to ale hajný, který hledal pytláky,“ popisuje Anton Tomík.

Do dvanácti dnů po útěku jich pochytali všech deset. Adolf Ruš se i přes zranění dostal nejdál, nachodil přes dvě stovky kilometrů. Našli ho kousek od Prahy.

Po dopadení všichni dostali další tresty, do uranových dolů už se ale nevrátili. A přesně o to jim šlo. Anton Tomík strávil dalších pět let v Leopoldově, propustili ho na podmínku v roce 1960. Z vězení vyšel, když mu bylo dvacet osm. „Když jsem se vrátil, neměl jsem právo chodit do školy, neměl jsem práci, nemohl jsem na vojnu a ani volit,“ říká.

Nakonec si našel práci jako dělník a technik ve Skalici a pak Bratislavě, kde žije s manželkou Máriou dodnes. Je jedním ze zakladatelů Konfederace politických vězňů na Slovensku. Věří, že za vysoký věk vděčí právě útěku, díky kterému se na další roky věznění vyhnul Jáchymovu a nebezpečnému radioaktivnímu záření. A dostat se tehdy z obávaného lágru byl opravdu hrdinský kousek.