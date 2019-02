V porodnici jako doma. Bulovka otevírá centrum porodní asistence

„Služby Centra porodní asistence poskytujeme pouze maminkám registrovaným k porodu v Nemocnici Na Bulovce, kapacita centra je omezena,“ upozornila nemocnice. Centrum by mělo budoucí matku do své péče převzít po její první návštěvě v porodnici, nabídne jí to lékař a žena předem absolvuje ještě ultrazvuk.

Na kontroly pak již bude docházet do centra asistence. „O jednu rodičku se stará vždy jedna porodní asistentka, která vede i předporodní péči a příjem k porodu,“ přiblížila mluvčí Nemocnice Na Bulovce Simona Krautová.

Nové apartmány budou až na podzim

Zprvu se bude rodit na klasických porodních sálech, i když bez lékařů, pouze s asistentkami. Na podzim by ale měly být hotové dva apartmány, které podle vedení nemocnice nebudou vypadat jako nemocniční pokoje či porodní sály. Příští rok začne stavba ještě čtyř dalších.

V apartmánu či zprvu v porodním sále by měla miminka zůstávat s rodiči. „Praktikován bude takzvaný bonding a minimální separace,“ uvedla mluvčí Krautová.