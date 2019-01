ČSSD pozve na svůj březnový sjezd prezidenta Zemana

Někdejší šéf sociální demokracie Zeman promluvil k delegátům i na loňském sjezdu. Naopak v roce 2017, kdy byl do čela strany znovu zvolen tehdejší premiér Bohuslav Sobotka, Zeman pozvánku nedostal.

Sociální demokraté v neděli po sobotním uzavření krajských konferencí na jednání v Hradci Králové mimo jiné připravují sjezd, který se uskuteční tamtéž na začátku března. Ráno jednalo předsednictvo ČSSD, na které navázal ústřední výkonný výbor, tedy široké vedení strany.

ČSSD má v neděli v Hradci mimo jiné potvrdit kandidátku do Evropského parlamentu. Sociální demokracii by měl do hlasování vést europoslanec Pavel Poc.

Předchozí konference krajských organizací ČSSD naznačily, že Hamáček má značnou šanci obhájit v březnu funkci předsedy. Posbíral nominace do čela menší vládní strany z většiny krajů. Získal podporu na předsedu od 11 krajských organizací, všech kromě jihomoravské, ústecké a pražské. Delegáti tamních regionálních konferencí do čela sociální demokracie nikoho nenavrhli.