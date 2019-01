Palachův čin rezonoval i na Slovensku. Studenti za něj drželi hladovku, v Košicích se upálil voják

První informace o Palachově skutku začaly mezi Slováky pronikat 18. či 19. ledna, tedy dva až tři dny poté, co se mladý student zapálil u Národního muzea. „První významnější akcí (na Slovensku) byl studentský pochod, který se odehrál v noci z 19. na 20. ledna. To byla akce, kterou zaregistrovalo vedení Komunistické strany Slovenska. Podle toho také reagovali,“ říká ředitel sekce vědeckého výzkumu slovenského Ústavu paměti národa Peter Jašek.

„Byli to právě vysokoškolští studenti, kteří byli nositelé událostí. Studenti organizovali pietní a podpisové akce, někteří organizovali hladovku, takže režim to nemohl nevidět. Nebylo to pouze v Bratislavě, ale na celém Slovensku,“ pokračuje Jašek.