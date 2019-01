Odbory chtějí pro učitele dalších 15 procent. Počítáme s tím, ale peníze na to zatím nejsou, reagoval ministr

přehrát video Ministr školství Robert Plaga o navýšení platů učitelů

„Od zahájení kampaně školských odborů s názvem ,Konec levných učitelů‘ v roce 2016 se plat pedagogických pracovníků v průměru zvýšil o sedm tisíc korun. A poté, co se naplní, co bylo letos dáno do rozpočtu, se platy programově posunou o více než 12 tisíc korun od roku 2016,“ uvedl předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík. Vláda podle něj nastavila „pozitivní trend“, ve kterém je třeba pokračovat. „Je to jedna z cest, jak zastavit odliv kvalitních učitelů ze školství, jak motivovat ty, kteří by se potenciálně rozhodovali, že začnou studovat pedagogické fakulty,“ vysvětlil Dobšík. Zároveň zdůraznil, že navyšování platů každý rok je důležité k udržení kvality vzdělávání. Vláda schválila zvýšení učitelských platů o deset procent v základu tarifu od letošního ledna, dalších pět procent mohou ředitelé přidat v rámci pohyblivé složky. Průměrný hrubý plat učitele na druhém stupni základní školy dosáhl v druhé polovině loňského roku 34 437 korun.

Školské odbory chtějí, aby do roku 2021 platy pedagogických pracovníků dosáhly na 130 procent průměrné hrubé mzdy v Česku, což by bylo okolo 49 tisíc korun, pokračoval Dobšík. Zároveň vysvětlil, že reálně by ale platy učitelů v tomto případě byly vyšší, jelikož termínem pedagogický pracovník odbory označují vedle učitelů také například vychovatele, asistenty, trenéry či psychology ve školství. „Vyjednáváme i za nepedagogy. V této fázi jsme se soustředili na pedagogy, protože do střednědobých výhledů se ty objemy prostředků nedostaly. Jeden z důvodů, který říkala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) bylo, že se na to musí pohlížet jako na celý veřejný sektor a nepedagogové jsou v jiné tabulce, než jsou pedagogové,“ řekl Dobšík. Odbory o tom chtějí vyjednávat již v únoru nebo v březnu.

Plaga: Místo tarifů posílíme pohyblivou část platu „Jsem rád, že se odbory připomněly. Ale musím říct, že to, co požadují, je plně v souladu se strategií ministerstva, kterou prosazujeme od začátku tohoto volebního období. Počítáme s tím, že v roce 2020 bude nárůst obdobný jako v roce 2019,“ řekl ČT ministr školství Robert Plaga (ANO). „Pro rok 2020 (plánujeme) navýšení o dalších 15 procent u pedagogických pracovníků a o 10 procent u nepedagogických,“ upřesnil Plaga. Podle něj to bude stát necelých 20 miliard korun. Zároveň však přiznal, že peníze na uvažované navýšení zatím nejsou. „Nejsem rád, že (navýšení) není promítnuto do střednědobých výdajových rámců,“ podotkl ministr.

Oproti dřívějším navýšením, kdy se učitelům více zvyšovala tarifní část platu, což bylo podle Plagy správné, chce ministr v dalších letech posílit pohyblivou část. „Pro rok 2020 bych byl rád, abychom se dostali na vyrovnaný poměr, kdy by polovina (navýšení) šla do tarifů a polovina do netarifní části. Protože je také potřeba vytvořit prostor pro ředitele, aby oceňovali kvalitní pedagogy. V současnosti je manévrovací prostor ředitelů velmi malý,“ uvedl Plaga. Kartous: Zvýšení platů je nutné, nikoliv dostačující Vedoucí komunikace organizace EDUin Bohumil Kartous poznamenal, že školské odbory mají podobné představy jako ministr. Otázkou však bude, zda se vládě podaří sliby splnit. „Mě zajímá, jestli se podaří v následujících dvou letech dosáhnout navýšení o 35 procent,“ říká. První fáze navýšení platů se totiž odsunula až na letošní rok. „Vláda má předpokládaný mandát do roku 2021, takže v jednom roce bude muset dojít k navýšení razantnějšímu než 15 procent. A ještě víc mě zajímá, jestli se to promítne do rozpočtového výhledu na další dva roky. Protože v současnosti tam ty peníze nejsou,“ upozorňuje Kartous.

