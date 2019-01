Policejní prezident a ministr vnitra ocenili profesionální zásah policistů při přepadení banky

Zásah proti osmadvacetiletému pachateli, který držel zpočátku devět rukojmí, byl podle policejního prezidenta naprosto profesionální. „Velmi dobře tam zafungovalo opatření okolo, to znamená příprava k zákroku, velení fungovalo úplně bezvadně, ten samotný zákrok byl rychle proveden, dobře proveden a nikomu se nic nestalo, s výjimkou lehkého zranění pachatele. To je ukázka práce policie tak, jak to má být,“ řekl Švejdar.

Příslušníci Útvaru rychlého nasazení sice podobné zásahy nacvičují, logicky ale nemají moc příležitostí si je vyzkoušet naostro. „Takový zákrok s rukojmími byl výjimečný, ale jinak absolvujeme kolem 50 zákroků ročně, z toho je asi 30 při zatýkání nebezpečného pachatele. Důležité bylo, že nám kolegové z Příbrami připravili skvěle situaci, díky tomu zásah probíhal velice dobře,“ uvedl ředitel útvaru Libor Lochman.