Autobusy v Ústeckém kraji vyjedou i na Vejprtsku

Ústeckému kraji se přes víkend podařilo zajistit dost vozů i řidičů. Nepojede pouze autobus, který zajíždí do Německa. Smlouvu s krajem o zajištění dopravní obslužnosti na Vejprtsku, Podbořansku a v části Lounska nečekaně ukončila firma TD Bus.

Dopravní obslužnost zajistí ve zmíněných oblastech různí dopravci, autobusy tedy nebudou v jednotném zeleném designu, ale budou označeny číslem linky, jak jsou cestující zvyklí. „Po dobu zajištění dopravy v nouzovém režimu nebude vybíráno jízdné,“ uvedla mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková.

Prozatím Ústecký kraj uzavřel s dopravci, pro které se nakonec rozhodl, zřejmě dočasné smlouvy. Do konce měsíce pak rozhodne rada kraje, jestli uzavře s vybranými dopravci smlouvy dlouhodobější, třeba na jeden rok, nebo do konce roku. Pak by si dopravu v těchto oblastech vzala pod sebe Dopravní společnost Ústeckého kraje.

Ta už obsluhuje Děčínsko, Ústecko, část Lounska a Litoměřicka. Právě tam stále ještě část spojů nejezdí, kraj stále ještě hledá řidiče.

Autobusová doprava je pro řadu obcí jedinou alternativou, vlaky ve všech obcích nejezdí. Jediným spojem, který na Vejprtsku až do odvolání nepojede, je linka 583 Vejprty–Annaberg–Buchholz.