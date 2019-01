Ústecký kraj slibuje rychlou náhradu za dopravce, který odchází. Obrátí se na lokální firmy

TD Bus v posledních měsících musel předat část linek, na kterých jezdil, krajem vlastněné Dopravní společnosti Ústeckého kraje. Pondělní výpadek se tedy dotkne jen menší části regionu – linek v okolí Loun, Podbořan a Vejprt. V prvních dnech doufá kraj, že mu pomohou lokální společnosti, do dvou týdnů by pak měl mít nové smlouvy s většími dopravci.

Zda v pondělí vyjede všech 467 spojů, na kterých zatím jezdí TD Bus a které by případně odpadly, není zatím zřejmé. „Máme příslib možného zajištění na Podbořansku, u těch dalších dvou oblastí zatím jakýkoliv příslib, že by něco mělo vyjet, nemáme. Doufám, že se nám to podaří v dnešních odpoledních hodinách dojednat, budeme o tom samozřejmě cestující informovat,“ uvedl Jindřich Franěk z krajského odboru dopravy.

Mluvčí krajského úřadu Magdalena Fraňková uvedla, že dopravní společnosti zájem o převzetí dopravy po TD Busu mají, situaci však komplikuje nedostatek řidičů. O rozsahu pondělního provozu se tak cestující podle mluvčí dozvědí na webu kraje buď v pátek večer nebo o víkendu.